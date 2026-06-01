Il 2 giugno si celebra l’ottantesimo anniversario della Repubblica. La ricorrenza coincide con l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana, avvenuta nel 1946. La data ricorda anche la riforma istituzionale e costituzionale del Paese. Il simbolo della Repubblica si manifesta in vari aspetti, tra cui le uniformi delle forze armate e delle forze dell’ordine. La celebrazione coinvolge diverse attività pubbliche e commemorative.

Il prossimo 2 giugno la nostra Repubblica compie ottant’anni. Si è trattato di un periodo non certo facile, per un Paese che usciva da una sconfitta rovinosa, malgrado il sacrificio di molti italiani – militari e civili – con conseguenti devastazioni del nostro territorio, crollo di numerose abitazioni, perdita di stabilimenti industriali e danneggiamento di alcuni tra i monumenti più belli di cui il nostro Paese è ricco. Tra un violento scossone interno e l’altro, e malgrado le pressioni contrastanti da parte delle Grandi potenze, siamo riusciti a raggiungere un livello di benessere mai così diffuso in passato, anche se non ancora pari a quello raggiunto da alcuni Paesi, e non solo in Occidente, come la Germania, i Paesi scandinavi e il Giappone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il volto della Repubblica passa anche dalle sue uniformi. Scrive Monteforte

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