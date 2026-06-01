Un allenatore lascia la squadra di Follonica e si trasferisce a un’altra nel medesimo girone di Serie D. Al suo posto, arriva un nuovo tecnico in sostituzione. È in corso una rotazione tra diversi allenatori nel girone E, mentre si attende l’ufficializzazione delle nuove composizioni delle rose dopo la conclusione dei campionati e le iscrizioni alle prossime stagioni.

Si sta completando il risiko delle panchine del girone E di serie D in attesa che ovviamente ne venga ufficializzata, dopo la fine dei campionati e le relative iscrizioni ai prossimi, la composizione. Di ieri la firma col Follonica Gavorrano del tecnico Alessandro Manni, reduce da un eccellente triennio sulla panchina del Foligno (tre vittorie su quattro contro la Robur per Manni sulla panchina dei falchetti). In Maremma l’allenatore umbro cercherà di fare meglio rispetto alle due ultime annate dei rossoblu, eufemisticamente travagliate. A Foligno per sostituire Manni hanno scelto invece Di Loreto, ternano di nascita ma storico ex calciatore del Perugia in serie A contro cui tra l’altro il Siena disputò la sua prima gara nella massima serie nell’agosto del 2003. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il valzer delle panchine. Manni va a Follonica. Di Loreto a Foligno per sostituirlo

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