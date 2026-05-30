Le società sportive hanno annunciato i cambiamenti nelle panchine, con alcuni allenatori che sono stati confermati e altri che hanno lasciato il ruolo. Sono stati comunicati i nuovi incarichi e le conferme all’interno dello staff tecnico. Le decisioni riguardano le nomine e le sostituzioni, mentre le squadre si preparano alla prossima stagione. L’attenzione si concentra sui movimenti di mercato tra i vari allenatori.

Con le società che hanno rimodulato o confermato i quadri direttivi, si stanno collocando i vari mister. Nel frattempo si sono divise le strade tra la Pergolese e l’allenatore Mirko Bettelli che ha già avuto alcuni contatti sia con società di Promozione che di Prima categoria. Per la sostituzione di Bettelli ‘voci’ dicono che la Pergolese sia orientata verso l’esperto trainer Alessandro Carta (ex San Costanzo Marottese). L’allenatore Emanuele Cecchini è stato cercato da un paio di società di Prima e Seconda categoria. Interessamento di società dilettantistiche anche per mister Roberto Bruscolini. Al Moie Vallesina piace l’esperto mister Gianluca Giacometti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il valzer delle panchine, Carta verso Pergola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serie A, valzer delle panchine: pista a sorpresa per il MilanDopo la fine della stagione di Serie A, si stanno delineando i cambiamenti nelle panchine dei club.

Le verità di Paganini sul valzer delle panchine: Italiano verso Napoli, l’ombra di Ibrahimovic sul Milan e i nodi della RomaPaolo Paganini ha commentato le recenti tensioni nel calcio italiano, parlando delle scelte di mercato e delle questioni legate alle panchine di...

Temi più discussi: Si muovono i tecnici: Sarri tra Napoli e Bergamo, Lazio su Thiago Motta; Serie A, il valzer delle panchine è già iniziato: la situazione attuale; Conte, Allegri, Spalletti, Sarri e Guardiola: finito il campionato al via il valzer delle panchine in Serie A; Rivoluzione in Serie A: ecco come cambiano le panchine delle big.

#LaVeritàdioggi Com’è triste Venezia per il Pd Débâcle degli allenatori Vip Silurato anche Allegri: via al valzer delle panchine Catturato in Emilia-Romagna altro jihadista italomarocchino Lo sfacciato riarmo della Germania fa paura social.laverita.inf x.com

Il toto allenatore. Il valzer delle panchine: Pisa per ora non ballaSiamo prossimi al termine di una nuova settimana, la prima da che si è concluso il campionato, e ancora ... msn.com

La prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchineGli ultimi novanta minuti e poi via al valzer delle panchine. La Serie A sta abbassando il sipario su una stagione 2025/26 tra le peggiori della nostra storia tra mancata qualificazione al Mondiale e ... tuttomercatoweb.com