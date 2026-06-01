Un individuo sordo ha riferito di sentirsi profondamente disorientato a causa della mancanza di comprensione degli eventi circostanti. La difficoltà nel percepire ciò che accade intorno a lui ha portato a un senso di isolamento e confusione. La situazione mette in evidenza la sfida di comunicare efficacemente con persone con disabilità uditive, evidenziando come la percezione del mondo può essere compromessa senza supporti adeguati.

Difficile comprendere quanto possa essere debilitante per una persona sorda non comprendere pienamente ciò che le sta avvenendo intorno. Il cinema negli ultimi anni ha provato a rendere questa situazione “tangibile” anche per il grande pubblico, basti pensare a The Sound of Metal (2019) o a una commedia che ha fatto scuola quale La famiglia Bélier (2014) – con tanto di remake hollywoodiano e italiano, rispettivamente CODA – I segni del cuore (2021) e il recente Non abbiam bisogno di parole (2026). Eppure, per quanto più o meno attinenti ad affrontare il dramma, nessuno di questi ha avuto il coraggio di osare fino in fondo, di sfiorare anche solo marginalmente l’approccio di intensi documentari come Paese del silenzio e dell’oscurità (1971) o – sempre francese, guarda caso – Nel paese dei sordi (1992). 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il silenzio degli altri: sentire dentro prima ancora che fuori

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Il silenzio di una donna non è mai vuoto

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