Il prof Claudio Strinati a Pomarance | lectio magistralis sul mondo del Pomarancio
Sabato 30 maggio 2026, il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance ha ospitato una lectio magistralis sul mondo del Pomarancio, tenuta dal professor Claudio Strinati. L’evento, promosso dal Comitato “IV Centenario Roncalli – Pomarancio”, ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alla storia e all’arte. La conferenza ha approfondito il periodo precedente a Caravaggio, concentrandosi sulle opere e sul contesto artistico del Pomarancio.
Sabato 30 maggio 2026 il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance ha ospitato un evento di straordinario rilievo culturale: la lectio magistralis del professor Claudio Strinati dal titolo “Prima di Caravaggio: il mondo del Pomarancio”, organizzata dal Comitato “IV Centenario Roncalli – Pomarancio”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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