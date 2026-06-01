Il prof Claudio Strinati a Pomarance | lectio magistralis sul mondo del Pomarancio

Notizia in breve

Sabato 30 maggio 2026, il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance ha ospitato una lectio magistralis sul mondo del Pomarancio, tenuta dal professor Claudio Strinati. L’evento, promosso dal Comitato “IV Centenario Roncalli – Pomarancio”, ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alla storia e all’arte. La conferenza ha approfondito il periodo precedente a Caravaggio, concentrandosi sulle opere e sul contesto artistico del Pomarancio.