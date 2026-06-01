Il parco di Roma trasformato nella Mecca

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un parco di Roma è stato utilizzato come luogo di celebrazione per la Festa del Sacificio, con una grande assemblea della comunità islamica. La manifestazione si è svolta ieri, coinvolgendo numerosi partecipanti. Non sono state riportate tensioni o incidenti durante l’evento. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza alterare le attività ordinarie del parco.

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Un intero parco per la comunità islamica, per celebrare la Festa del Sacrificio. Ieri, con una fitta organizzazione e con la presenza anche del partito islamico MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), e in particolare del loro volto, Francesco Tieri, si sono riuniti presso il parco di villa Gordiani, in zona Prenestina, che si estende per circa 8 ettari. La comunità (CIR) è una realtà di recente fondazione e che oggi rappresenta 22 associazioni islamiche attive sul territorio romano: il suo volto presidente, Ahmed Vall, in occasione del voto per il referendum sulla giustizia si era mobilitato per il fronte del "no": “Andate a votare per tutti i musulmani e per tutti i cittadini liberi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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