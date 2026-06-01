Un parco di Roma è stato riservato alla comunità islamica per la celebrazione della Festa del Sacrificio. Durante l’evento, sono stati eseguiti canti arabi e preghiere, con molte persone che indossavano veli tradizionali. L’area è stata allestita appositamente per accogliere i partecipanti, creando un’atmosfera simile a quella della Mecca. La manifestazione ha coinvolto numerosi membri della comunità musulmana locale.

Un intero parco per la comunità islamica, per celebrare la Festa del Sacrificio. Ieri, con una fitta organizzazione e con la presenza anche del partito islamico MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), e in particolare del loro volto, Francesco Tieri, si sono riuniti presso il parco di villa Gordiani, in zona Prenestina, che si estende per circa 8 ettari. La comunità (CIR) è una realtà di recente fondazione e che oggi rappresenta 22 associazioni islamiche attive sul territorio romano: il suo volto presidente, Ahmed Vall, in occasione del voto per il referendum sulla giustizia si era mobilitato per il fronte del "no": “Andate a votare per tutti i musulmani e per tutti i cittadini liberi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilgiornale.it - Canti arabi, preghiera e veli: il parco di Roma trasformato nella Mecca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le 5 Preghiere DinDin | Canzone sulla Salah

Notizie e thread social correlati

Mentre star e passerelle rilanciano veli e gonne lunghe minimali, un libro ci racconta come, già nel Seicento, le monache abbiano trasformato i conventi in centri di cultura e di relazioni, dove c’era spazio per l’amore e la creativitàNegli ultimi tempi, le passerelle e le star promuovono abiti minimalisti con veli e gonne lunghe.

Preghiera del mattino, 2 Aprile 2026: chiediamo il dono della perseveranza nella preghieraIn questa mattina di Giovedì Santo, si invita a riscoprire l'importanza della preghiera del mattino come momento di apertura alla giornata e...

Canti arabi, preghiera e veli: il parco di Roma trasformato nella MeccaUn intero parco per la comunità islamica, per celebrare la Festa del Sacrificio. Ieri, con una fitta organizzazione e con la presenza anche del partito islamico MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), e in ... ilgiornale.it

Notre-Dame, canti e preghiere dei giovani radunatisi fuori la cattedraleI tanti giovani che si sono radunati all’esterno della cattedrale di Notre-Dame hanno intonato canti e preghiere, dopo che un tremendo incendio ha devastato la chiesa simbolo di Parigi. affaritaliani.it