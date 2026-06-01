Tra meno di due settimane, il 12 giugno, entra pienamente in vigore nei ventisette Stati dell’Unione europea il nuovo Patto su migrazione e asilo. Procedure accelerate alle frontiere, una banca dati comune, un meccanismo di solidarietà tra Stati, rimpatri più rapidi per chi non ha titolo a restare. C’è chi lo celebra come la fine dell’emergenza permanente e chi lo denuncia come la fine del diritto d’asilo: il giudizio dipenderà dall’attuazione, non dal testo. Ma una cosa il Patto la dice senza ambiguità, ed è quella che conta: dopo vent’anni di gestione emergenziale, l’Europa ammette che l’immigrazione va governata, non subita. È il punto da cui partire – e quello che il dibattito italiano, oscillante tra il «blocco navale» e le frontiere spalancate, continua a mancare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nuovo Patto sull’immigrazione archivia l’era dell’emergenza permanente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La lista dei Paesi sicuri darà un altro duro colpo allimmigrazione clandestina. Passa linea Meloni.

Notizie e thread social correlati

Meloni-Magyar, il patto sull'immigrazione: "Come fermermo l'illegalità"Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il nuovo premier ha confermato il rapporto stabile con l’Italia e la presidente del Consiglio.

Il nuovo patto Ue su asilo e immigrazione. La semantica del contenimentoIl 14 maggio 2024 l’Unione Europea ha adottato un nuovo Patto su migrazione e asilo, che entrerà in vigore nel giugno 2026.

Temi più discussi: Il nuovo Patto su migrazione e asilo ci costerà due miliardi in cinque anni; Dieci anni di migrazioni in Europa; Istat. Pirulli: Dati evidenziano grandi potenzialità da sbloccare con una spinta dell’UE e un nuovo Patto sociale - CISL; Patto europeo su immigrazione e asilo, Ravenna da porto di sbarco a possibile luogo di screening. Le istituzioni locali chiedono chiarezza e un Tavolo con il Governo.

Giocando con il nuovo Patto Infernale e le caratteristiche di Baluardo Infernale per un Bladelock reddit

Il nuovo polo strategico Metalfab riporta in Toscana le lavorazioni estere e punta su intelligenza artificiale, data center e sostenibilità. Assunti 30 nuovi addetti e siglato il patto per la formazione con il nuovo laboratorio ?? C????? B???????? x.com

Patto di Stabilità, dalla Ue altro no alle deroghe: cosa è cambiato con le nuove regole e che effetti ha sull’ItaliaI Paesi in procedura per deficit eccessivo dovranno correggere i saldi almeno dello 0,5% del Pil all’anno: ecco perché l’Italia chiede una deroga ... corriere.it

Governance di Aimag: parte il nuovo Patto di Sindacato con Riccardo Righi presidenteIl vertice di Mirandola lancia l'iter per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e fissa la decisiva Assemblea dei soci per il 25 giugno ... modenatoday.it