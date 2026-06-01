Il nuovo Patto sull’immigrazione archivia l’era dell’emergenza permanente

Da linkiesta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 giugno entrerà in vigore in tutti i paesi dell’Unione europea il nuovo Patto su migrazione e asilo.

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Tra meno di due settimane, il 12 giugno, entra pienamente in vigore nei ventisette Stati dell’Unione europea il nuovo Patto su migrazione e asilo. Procedure accelerate alle frontiere, una banca dati comune, un meccanismo di solidarietà tra Stati, rimpatri più rapidi per chi non ha titolo a restare. C’è chi lo celebra come la fine dell’emergenza permanente e chi lo denuncia come la fine del diritto d’asilo: il giudizio dipenderà dall’attuazione, non dal testo. Ma una cosa il Patto la dice senza ambiguità, ed è quella che conta: dopo vent’anni di gestione emergenziale, l’Europa ammette che l’immigrazione va governata, non subita. È il punto da cui partire – e quello che il dibattito italiano, oscillante tra il «blocco navale» e le frontiere spalancate, continua a mancare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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