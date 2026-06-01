Dopo circa 7 anni di permanenza il Maresciallo Maggiore Gabriella Illuzzi ha lasciato il comando della Stazione carabinieri di Pontremoli per un nuovo incarico alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pisa. Nel suo periodo di comando è riuscita a distinguersi per la dedizione al lavoro, la non comune professionalità e l’alto senso del dovere, affrontando con motivazione, equilibrio e vigore ogni situazione legata alla sicurezza e all’ordine pubblico. Il comando provinciale sottolinea come la presenza del Comandante Illuzzi sia stata apprezzata per la capacità di dialogo costruttivo con le istituzioni e la cittadinanza e per la particolare sensibilità manifestata verso il mondo giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maresciallo Illuzzi saluta. A Pontremoli per sette anni

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