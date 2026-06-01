il lab ferrari e agnelli per far appassionare i giovani alla scienza

Un laboratorio Ferrari e un progetto con l’Agnelli sono stati avviati per coinvolgere i giovani nella scienza. L'iniziativa mira a stimolare la curiosità attraverso attività pratiche e osservazioni di fenomeni quotidiani, favorendo il confronto tra ipotesi e sperimentazioni. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alle discipline scientifiche partendo da domande e situazioni reali, con un approccio pratico e interattivo.

LA PASSIONE per la scienza può nascere fin dai primi anni di scuola. Spesso prende forma da una domanda, da un fenomeno osservato nella vita di tutti i giorni, da qualcosa che non si può comprendere subito e stimola la curiosità, invitando a immaginare, fare ipotesi, provare. È da questa idea che nasce Scintillab, il progetto gratuito promosso dalla Fondazione Agnelli insieme a Ferrari, con il contributo scientifico del Cnr-unità relazioni con il pubblico e comunicazione integrata e la coprogettazione della Fondazione OpenDot per i materiali didattici destinati alle scuole. Scintillab si rivolge a insegnanti, studenti e studentesse della... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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