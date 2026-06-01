Il lab Ferrari e Agnelli per far appassionare i giovani alla scienza

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un laboratorio Ferrari e un progetto con l’Agnelli sono stati avviati per coinvolgere i giovani nella scienza. L'iniziativa mira a stimolare la curiosità attraverso attività pratiche e osservazioni di fenomeni quotidiani, favorendo il confronto tra ipotesi e sperimentazioni. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alle discipline scientifiche partendo da domande e situazioni reali, con un approccio pratico e interattivo.

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