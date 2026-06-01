Il governo Meloni ora è impegnato a far cambiare l’unità di misura Volt con Volta | Non è solo linguistica

Notizia in breve

Il governo ha avviato una campagna per cambiare l'unità di misura da Volt a Volta, per rendere omaggio ad Alessandro Volta. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione ha spiegato che la modifica non riguarda solo la terminologia. La proposta mira a preservare la memoria storica dell'inventore e a rafforzare il legame tra il nome dell'unità e la figura di Volta. La campagna si inserisce in un'operazione di sensibilizzazione sulla corretta denominazione.