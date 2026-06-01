Il governo Meloni ora è impegnato a far cambiare l’unità di misura Volt con Volta | Non è solo linguistica

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha avviato una campagna per cambiare l'unità di misura da Volt a Volta, per rendere omaggio ad Alessandro Volta. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione ha spiegato che la modifica non riguarda solo la terminologia. La proposta mira a preservare la memoria storica dell'inventore e a rafforzare il legame tra il nome dell'unità e la figura di Volta. La campagna si inserisce in un'operazione di sensibilizzazione sulla corretta denominazione.

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Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione ha avviato una campagna per trasformare il nome dell'unità di misura Volt in Volta, una scelta pensata per rendere omaggio ad Alessandro Volta, da cui Volt prende il nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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