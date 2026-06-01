Nel 1962, durante un’estate calda a Los Angeles, una celebre attrice viene trovata morta nella sua casa. La causa del decesso è attribuita a un sovradosaggio di barbiturici, con ipotesi di suicidio. La vicenda si collega anche a un altro personaggio noto, noto come Bob Kennedy, generando sospetti e teorie alternative. La morte della donna avviene in un periodo di grande attenzione mediatica, mentre Hollywood si prepara a un nuovo capitolo.

In quella bollente estate del 1962, Los Angeles boccheggia dal caldo, Hollywood vive l’età dell’oro e Marilyn Monroe è la donna più desiderata del pianeta. Bellissima sì, ma triste, sola e nel frullatore di una vita folgorante dove non si sa se sono di più i riflettori o le ombre. Quando muore, nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1962, Norma Jeane Mortenson ha 36 anni e il mondo ai suoi piedi. Eppure, quella notte muore. Anzi, si uccide. Perché? Come? Il suo corpo nudo, steso sul letto in trasversale, ugualmente bellissima come se dormisse con le iconiche gocce di Chanel numero 5, viene ritrovato nella sua abitazione al 12305 di Fifth Helena Drive, a Hollywood, dove viveva con la sua governante Eunice Murray, già informata del fatto che sarà licenziata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giallo della morte. Il suicidio coi barbiturici. L’ombra di Bob Kennedy

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