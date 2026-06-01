Il Diario d' inverno di Zoina all' atelier Punto di fuga di Chieti

Dal 7 al 28 giugno 2026, l’Atelier Punto di Fuga a Chieti presenta la mostra personale di Alberto Zoina intitolata “Appunti per un diario d’inverno”. L’esposizione include 23 opere realizzate con tecniche miste di piccole dimensioni, create durante una fase di sperimentazione e riflessione. La mostra si svolge in via De Lollis 10 e rimarrà aperta al pubblico per l’intera durata dell’evento.

A Chieti, dal 7 al 28 giugno 2026, l’Atelier Punto di Fuga, via De Lollis 10, ospita la personale di Alberto Zoina “Appunti per un diario d’inverno”, 23 tecniche miste di piccole dimensioni, frutto di una stagione meditativa e sperimentale. Franco Iannelli, poeta e scrittore bolognese, ma di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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