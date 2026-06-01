Il Cineclub Piacenza in finale al Festival di Montecatini con tre opere

Il Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli si è qualificato per la finale del Festival di Montecatini Terme con tre film, un risultato che non si verificava dal 1969. La partecipazione riguarda tre opere selezionate tra quelle presentate durante la competizione. La finale si terrà nella località toscana, con la presenza delle opere finaliste. La notizia è stata resa nota dagli organizzatori del festival.

Per la prima volta dal 1969 il Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli è in finale al festival internazionale di Montecatini Terme con tre opere. Alla 76° edizione di ItaliaFilmFEDIC sono stati, infatti, selezionati per la finale i seguenti cortometraggi che portano il timbro del cineclub piacentino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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