il centro paradiso di soccavo sogna una nuova vita

Il Centro Paradiso di Soccavo, noto come uno dei simboli storici del calcio napoletano, è al centro di un progetto di riqualificazione. Situato vicino allo stadio dedicato a Diego Armando Maradona, il complesso è stato abbandonato per anni. Recentemente sono stati avviati lavori di recupero e ristrutturazione, con l’obiettivo di trasformarlo in una struttura funzionale. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui tempi di completamento o sugli interventi specifici previsti.

Il Centro Paradiso di Soccavo, il tempio dimenticato del Napoli che sogna una nuova vita. Nel cuore di Soccavo, a pochi chilometri dallo stadio oggi intitolato a Diego Armando Maradona, sorge uno dei luoghi più iconici della storia del calcio napoletano: il Centro Paradiso. Per quasi trent’anni è stato la casa degli allenamenti della SSC Napoli, il teatro quotidiano delle imprese dei campioni azzurri e il punto di incontro tra squadra e tifosi. Inaugurato nel 1975, il Centro Paradiso divenne rapidamente il quartier generale del Napoli.. Qui si allenarono generazioni di calciatori, ma fu soprattutto durante gli anni Ottanta che la struttura entrò nella leggenda. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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