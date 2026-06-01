Nella serata di domenica 31 maggio, i temporali sui cieli lombardi, dall’Alto Milanese alla Brianza e al Basso Varesotto, hanno provocato una forte scarica di fulmini. La tempesta ha illuminato ripetutamente il cielo per diversi minuti, creando un spettacolo di luci nel buio. Nessun danno segnalato, ma il fenomeno ha attirato l’attenzione per la frequenza e l’intensità dei fulmini.

Milano, 1 giugno 2026 – I temporali che nella serata di domenica 31 maggio si sono verificati a Nord di Milano, dall’ Alto Milanese, alla Brianza, al Basso Varesotto, hanno avuto come “effetto collaterale” una tempesta di fulmini che per diversi minuti ha letteralmente illuminato il cielo. Uno “spettacolo” della natura e dell’atmosfera – come si può osservare dal video realizzato con un drone – che si verifica con condizioni particolari, come appunto quelle che ci sono state ieri sera in Lombardia. https:www.ilgiorno.itvideotempesta-di-fulmini-dopo-il-temporale-nel-milanese-osqp4t6g Il temporale ha risparmiato Milano e la zona della Pianura Padana, ma i fulmini – per chi si trovava a un’altezza sufficiente per riuscire a scorgere uno scorcio di cielo – erano visibili anche dalla città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I temporali sui cieli lombardi regalano una tempesta di fulmini a ripetizione

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