Una tempesta di 10mila fulmini sulla Lombardia e tra poco ancora forti temporali in Brianza
Nella giornata di lunedì 11 maggio, la Lombardia è stata colpita da un violento temporale che ha prodotto oltre 10.000 fulmini. La perturbazione si è concentrata soprattutto sulla regione, portando temporali intensi e raffiche di pioggia. In alcune zone si sono registrati scariche elettriche numerose, generando condizioni di forte instabilità atmosferica. Tra poco, si prevedono ancora temporali di intensità elevata in alcune aree della Brianza.
La Lombardia “bombardata” da oltre 10mila fulmini. È successo nella giornata di lunedì 11 maggio quando sulla regione si è abbattuto un forte maltempo. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) nella giornata di lunedì sulla nostra regione si sono abbattuti oltre 10.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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