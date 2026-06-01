Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, da sempre studioso di questioni politico-costituzionali, guarda alla proposta di nuova legge elettorale della maggioranza, sulla quale sarà audito mercoledì in commissione Affari costituzionali della Camera, con grave preoccupazione. Ma, tra le diverse riserve e perplessità che ha, quella che più lo turba è di ordine socio-politico. La soluzione individuata rischia di alimentare una contrapposizione bipolare esasperata e, così, di incentivare negativamente le evidenti e crescenti lacerazioni della società italiana. Presidente, perché la preoccupa particolarmente il rischio di un’ulteriore spinta alla conflittualità nella nostra società? "Mi colpisce che quasi nessuno veda il problema politico e sociale che sta dietro il meccanismo elettorale proposto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I rischi dello Stabilicum: "Può esasperare le tensioni nella società"

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