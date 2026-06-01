I rischi dello Stabilicum | Può esasperare le tensioni nella società
Il presidente della Fondazione Luigi Einaudi esprime preoccupazione sulla proposta di nuova legge elettorale della maggioranza, che sarà discussa mercoledì in commissione alla Camera. Secondo lui, lo Stabilicum potrebbe aggravare le tensioni sociali. Benedetto, esperto di questioni politico-costituzionali, evidenzia i rischi di un sistema che potrebbe aumentare le divisioni nel Paese. La discussione parlamentare si concentra sull’impatto potenziale di questa legge sulla stabilità politica e sociale.
Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, da sempre studioso di questioni politico-costituzionali, guarda alla proposta di nuova legge elettorale della maggioranza, sulla quale sarà audito mercoledì in commissione Affari costituzionali della Camera, con grave preoccupazione. Ma, tra le diverse riserve e perplessità che ha, quella che più lo turba è di ordine socio-politico. La soluzione individuata rischia di alimentare una contrapposizione bipolare esasperata e, così, di incentivare negativamente le evidenti e crescenti lacerazioni della società italiana. Presidente, perché la preoccupa particolarmente il rischio di un’ulteriore spinta alla conflittualità nella nostra società? "Mi colpisce che quasi nessuno veda il problema politico e sociale che sta dietro il meccanismo elettorale proposto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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