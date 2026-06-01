Un centro di ricerca e innovazione ha avviato programmi dedicati alla valorizzazione e alla sostenibilità delle produzioni vegetali. In collaborazione con le organizzazioni agricole della regione, il progetto mira a sviluppare tecniche e pratiche più efficaci per migliorare la qualità e l’efficienza delle coltivazioni. Le iniziative coinvolgono studi su metodi di coltivazione, gestione delle risorse e innovazioni tecnologiche applicate all’agricoltura.

IN ACCORDO con la produzione agricola organizzata dell’ Emilia-Romagna, il centro di ricerca e innovazione Ri.Nova predispone, ogni anno, progetti nel settore delle produzioni vegetali. Le principali linee di ricerca e sperimentazione di Ri.Nova fanno riferimento alle esigenze espresse dal mondo produttivo regionale, nonché agli obiettivi generali delineati nel piano poliennale dei servizi di sviluppo agricolo, predisposto dalla regione Emilia-Romagna. I programmi di ricerca sono orientati, in particolare, all’ottimizzazione del rapporto tra agricoltura e ambiente, all’esaltazione della qualità delle produzioni e alla riduzione dei costi di produzione, nell’ottica di migliorare, valorizzare e rendere più sostenibili le produzioni vegetali, specialmente quelle ottenute con tecniche integrate e biologiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I programmi di ricerca per valorizzare e rendere più sostenibili le produzioni vegetali

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