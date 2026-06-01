I Cesaroni stasera l’ultima puntata del ritorno tanto atteso
Stasera va in onda l’ultima puntata del ritorno de I Cesaroni, trasmessa dopo un periodo di attesa. La serie, che aveva avuto un ritorno sul piccolo schermo, non proseguirà con un’ottava stagione a causa di ascolti televisivi bassi. La puntata conclusiva chiude così la ripresa della serie, senza ulteriori sviluppi previsti.
Grande attesa questa sera per l'ultima puntata de I Cesaroni: si esclude il ritorno di un'ottava stagione, dato gli ascolti tv deludenti I Cesaronisi apprestano a giungere al termine. I fan hanno aspettato 10 anni prima di avere la possibilità di rivedere un sequel in tv, sebbene poi i risultati non abbiano soddisfatto le aspettative di nessuno. La serie, partita alla prima puntata con il 22% di share, ha perso ogni serata punteggio, fino al 13%. Cosìsi esclude il ritorno di un’ottava stagione, sebbene Amendola l’avesse data per certa. Infatti aveva già anticipato che aveva lasciato il finale aperto appositamente. Nella scorsa puntata deI Cesaroni,Marco ha confessato a Virginia del tradimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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