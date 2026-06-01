Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Dopo aver scoperto il segreto di Marco, Virginia è sconvolta e decide di partire per qualche giorno, partecipando allo stage offerto dallo chef Luganelli. Virginia è sparita e Giulio capisce che qualcosa non va. Mentre Giulio pensa alla sua famiglia, anche la bottiglieria avrà grandi problemi da affrontare. Walter decide di raggiungere Virginia per chiederle scusa per le sue bugie. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

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