. Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Giulio e Livia, stupiti dal rifiuto di Carlo di lavorare in bottiglieria, si convincono che l’uomo è coinvolto in loschi giri. Intanto Walter cerca di auto sabotarsi pur di non diventare il sous chef di Virginia. Marta, sempre più ossessionata da Jonathan, prova a farlo ingelosire, mostrandosi con Olmo all’orto botanico, e ovviamente il piano fallisce.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

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