I calciatori palermitani si ritrovano in campo per preparare la stagione | nasce il progetto dell’ex rosanero Costantino

I calciatori palermitani si sono riuniti in un ritiro pre-campionato organizzato dall’ex centrocampista del Palermo, Rosario Costantino, in collaborazione con Iss Sicilia. L’evento mira a preparare gli atleti per la stagione in arrivo. La sessione si svolge con l’obiettivo di migliorare la forma fisica e la preparazione tecnica prima dell’inizio ufficiale dei campionati. L’iniziativa coinvolge giocatori in attività che si stanno allenando sul campo in vista delle competizioni.

Un ritiro pre-campionato per i calciatori in attività. È il nuovo progetto dell’ex centrocampista del Palermo, Rosario Costantino in sinergia con Iss Sicilia. La nuova iniziativa del classe 1997, che in passato ha vestito tra le altre le maglie di Gubbio e Fano, dal 15 giugno al 3 luglio ospiterà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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