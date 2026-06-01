Helena Prestes ha rivelato di avere un segreto durante la partecipazione a The 50 Italia, il reality di Amazon Prime Video. La modella brasiliana, tornata recentemente sotto i riflettori, ha condiviso questa indiscrezione in modo inaspettato, attirando l’attenzione del pubblico italiano. La sua presenza nel programma ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sul suo nome, mentre la sua dichiarazione ha suscitato curiosità tra gli spettatori.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è tornata prepotentemente alla ribalta in questi ultimi tempi grazie alla partecipazione a The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. In questi giorni, la piattaforma ha condiviso sui social alcuni spezzoni del programma. In un video si vede Helena Prestes fare una rivelazione al Leone, la figura che comanda il gioco. La compagna di Javier Martinez dichiara le seguenti parole: "Io ho un segreto che non ti avevo mai detto. Io sono molto amica di Alex Caniggia. La cosa tra di noi è strategia. Adesso l'importante è vincere e non far vedere agli altri che abbiamo questo legame. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes inedita: “Ho un segreto”, la rivelazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Helena Prestes svela il regalo segreto per Javier Martinez

Notizie e thread social correlati

Helena Prestes inedita: “Rubato al Grande Fratello”, ecco cosaHelena Prestes torna sotto i riflettori, questa volta per un episodio avvenuto durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Helena Prestes inedita: “Ecco cosa vorrei”, le parole in direttaHelena Prestes ha trasferito la sua residenza a Lecco, acquistando un attico di lusso situato all’ultimo piano di un edificio della zona.

Si parla di: The 50: Shaila Gatta risponde al paragone con Helena Prestes e sorprende tutti.

Helena Prestes, anticipazioni ultime puntate The 50: alleanza con Matteo DiamanteNegli episodi finali Helena collaborerà con i concorrenti più forti, poi ci sarà la sfida per la vittoria e solo uno di loro la supererà ... it.blastingnews.com

The 50 Italia, un commento su Helena Prestes e Shaila Gatta scatena i socialTra le protagoniste più osservate ci sono senza dubbio Shaila Gatta e Helena Prestes, che il pubblico aveva già visto scontrarsi durante la loro esperienza al Grande Fratello. Stavolta, però, le due ... mondotv24.it