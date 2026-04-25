Helena Prestes ha trasferito la sua residenza a Lecco, acquistando un attico di lusso situato all’ultimo piano di un edificio della zona. La notizia è stata comunicata durante una trasmissione in diretta, in cui Prestes ha condiviso alcuni desideri personali. L’immobile, di recente acquisizione, si trova in una zona centrale e si distingue per le sue caratteristiche di pregio.

Helena Prestes ha completato il suo trasferimento a Lecco dove ha comprato un attico di lusso all'ultimo piano. Nelle ultime ore, l'ex protagonista del Grande fratello ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok mentre sistemava il suo appartamento invaso da scatoloni. In questa circostanza, la donna oltre a rispondere alle tante domande dei fans è stata vittima di alcuni attacchi da parte degli haters. Di qui, è arrivata la reazione di Helena Prestes che ha dichiarato le seguenti parole: "L’unica cosa che vorrei è che le persone che dicono offese come dice Javier Martinez ci mettessero la faccia, perché come sei in grado di dire certe cose, sei in grado di rispondere per la responsabilità e la reazione di quello che potrebbe causare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes inedita: “Ecco cosa vorrei”, le parole in diretta

HELENA PRESTES: cosa ne pensate

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