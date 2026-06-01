Un allenatore molto noto nel calcio internazionale è stato annunciato come nuovo tecnico di una squadra di alta divisione. La notizia è stata diffusa recentemente, senza dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto. La decisione ha sorpreso molti appassionati, dato che il tecnico aveva già trovato una nuova squadra. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo la fine del suo precedente incarico.

Il panorama calcistico internazionale potrebbe essere presto scosso da un clamoroso e immediato ritorno in panchina da parte di uno dei tecnici più carismatici e vincenti delle ultime stagioni. Nonostante le recenti indiscrezioni parlassero di un possibile anno sabbatico dopo la conclusione della sua intensa esperienza alla guida del Napoli, Antonio Conte sembra intenzionato a rimettersi subito in gioco. Il tecnico leccese è infatti finito nel mirino di una grandissima delusa d’Europa, un club di grandissima tradizione che sta vivendo un periodo di profonda frustrazione sportiva, costretto ad assistere ai ripetuti trionfi dei propri storici e acerrimi rivali cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha già trovato squadra”. Conte, l’annuncio è appena arrivato: ecco dove va

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