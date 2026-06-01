Adriana Volpe ha festeggiato il suo compleanno con una festa privata, a cui hanno partecipato pochi amici e colleghi, mentre molti sono stati assenti. La festa si è svolta in un locale della città, con musica e torta. Nel frattempo, il Grande Fratello Vip si è concluso il 19 maggio su Canale 5, con il conduttore Ilary Blasi e la vittoria di Alessandra Mussolini.

Il Grande Fratello Vip si è concluso lo scorso 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. L'edizione condotta da Ilary Blasi ha ottenuto ottimi ascolti ed ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini. Tra le protagoniste del reality show c'è stata senz'altro Adriana Volpe, che ha raggiunto la finale. Proprio la donna ha appena festeggiato 53 anni. Per l'occasione, la conduttrice ha deciso di organizzare una festa di compleanno in un noto locale di Roma Nord. Come mostrato in alcune storie pubblicate sui social, Adriana Volpe ha optato per un vestito bianco che ha messo in risalto le sue curve sinuose. Presenti alla serata anche alcune gieffine che avevano preso parte con lei al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello Vip, Adriana Volpe compie gli anni: tanti assenti alla sua festa

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