Il Brasile ha battuto Panama 6-2 al Maracanà in una partita amichevole. Casemiro ha segnato uno dei gol, con un assist decisivo di un compagno non identificato. Neymar si è infortunato durante il match, lasciando il campo anzitempo. La squadra brasiliana ha mostrato un attacco efficace prima del Mondiale, mentre l’infortunio di Neymar potrebbe influire sulla rosa definitiva.

? Punti chiave Chi ha fornito l'assist decisivo per il gol di Casemiro?. Come influirà l'infortunio di Neymar sulla rosa ufficiale del Brasile?. Quali sono le date degli ultimi due test prima del Mondiale?. Perché Ancelotti ha deciso di effettuare numerosi cambi nella ripresa?.? In Breve Oltre 72 mila spettatori presenti al Maracanà di Rio de Janeiro.. Gol di Vinicius al 2', Casemiro al 39', Rayan al 53', Paquetá al 60', Igor Thiago al 63' e Danilo Santos all'81'.. Neymar assente per infortunio al polpaccio; Samir Xaud conferma la sua presenza in rosa.. Prossimi appuntamenti: amichevole contro l'Egitto il 6 giugno e debutto contro Marocco il 13 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goleada al Maracanà: il Brasile travolge Panama 6-2 prima del Mondiale

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