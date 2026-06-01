Gli autovelox guardano le strade della Lombardia | attenzione ai controlli

La Polizia Stradale continua a effettuare controlli con autovelox sulle strade statali della Lombardia anche all'inizio di giugno. Le postazioni sono attive per monitorare la velocità dei veicoli e garantire il rispetto dei limiti di velocità. La presenza degli autovelox è segnalata in diverse zone della regione, con l’obiettivo di prevenire incidenti e sanzionare chi supera i limiti previsti. I controlli sono regolari e periodici, senza interruzioni durante il mese.

I controlli della Polizia Stradale con l'utilizzo degli autovelox sulle Statali della Lombardia vanno avanti anche a inizio giugno. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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