La Galleria Christian Stein presenta un'ampia personale di Giulio Paolini (Genova, 1940), dal titolo "In studio (ora come allora)". L’artista ha esposto per la prima volta in Galleria a Torino quasi sessant’anni fa, nel 1967, e poi, regolarmente, per tutta la sua carriera, fino alla recente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Di Sergio Mandelli - MandelliArte

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, studio svuotato contro Cinzia Paolini: finale chocDurante l’ultima registrazione stagionale di Uomini e Donne, il pubblico ha abbandonato lo studio durante il confronto con Cinzia Paolini, dama del...

Uomini e Donne: Marco resta con Cinzia Paolini tra accuse e sospetti in studioIn studio si sono susseguite accuse e segnalazioni tra i partecipanti, creando un clima teso.

Temi più discussi: Giulio Paolini a Milano: lo studio diventa scena dell’opera alla Galleria Christian Stein; Fuori scena; Giulio Paolini – In studio (ora come allora); Dopo sessant’anni Giulio Paolini torna alla Galleria Christian Stein.

Dopo sessant’anni Giulio Paolini torna alla Galleria Christian Stein ift.tt/JprTCFw x.com

giulio paolini. in studio (ora come allora)La Galleria Christian Stein presenta un'ampia personale di Giulio Paolini (Genova, 1940), dal titolo In studio (ora come allora). L’artista ha esposto per la prima volta in Galleria a Torino quasi s ... milanotoday.it

Laurea honoris causa a Giulio Paolini: Mi sento più spettatore che artistaIl pittore che ha fatto di Torino la sua casa e il suo studio è stato celebrato dall'Università per la sua lunga carriera ... torinoggi.it