giulio paolini in studio ora come allora

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Galleria Christian Stein presenta un'ampia personale di Giulio Paolini (Genova, 1940), dal titolo "In studio (ora come allora)". L’artista ha esposto per la prima volta in Galleria a Torino quasi sessant’anni fa, nel 1967, e poi, regolarmente, per tutta la sua carriera, fino alla recente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Di Sergio Mandelli - MandelliArte

Video Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Di Sergio Mandelli - MandelliArte

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