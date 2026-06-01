giulio paolini in studio ora come allora
La Galleria Christian Stein presenta un'ampia personale di Giulio Paolini (Genova, 1940), dal titolo "In studio (ora come allora)". L’artista ha esposto per la prima volta in Galleria a Torino quasi sessant’anni fa, nel 1967, e poi, regolarmente, per tutta la sua carriera, fino alla recente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Paolini.
Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto. Di Sergio Mandelli - MandelliArte
Notizie e thread social correlati
Uomini e Donne, studio svuotato contro Cinzia Paolini: finale chocDurante l’ultima registrazione stagionale di Uomini e Donne, il pubblico ha abbandonato lo studio durante il confronto con Cinzia Paolini, dama del...
Uomini e Donne: Marco resta con Cinzia Paolini tra accuse e sospetti in studioIn studio si sono susseguite accuse e segnalazioni tra i partecipanti, creando un clima teso.
Temi più discussi: Giulio Paolini a Milano: lo studio diventa scena dell’opera alla Galleria Christian Stein; Fuori scena; Giulio Paolini – In studio (ora come allora); Dopo sessant’anni Giulio Paolini torna alla Galleria Christian Stein.
Dopo sessant’anni Giulio Paolini torna alla Galleria Christian Stein ift.tt/JprTCFw x.com
giulio paolini. in studio (ora come allora)La Galleria Christian Stein presenta un'ampia personale di Giulio Paolini (Genova, 1940), dal titolo In studio (ora come allora). L’artista ha esposto per la prima volta in Galleria a Torino quasi s ... milanotoday.it
Ipotesi per un’opera: i progetti mai realizzati di Giulio Paolini In occasione di Archivissima 2026, la Fondazione Giulio e Anna Paolini presenta presso la propria sede una selezione di materiali elaborati e raccolti dall’artista nel corso degli anni per lo sviluppo facebook
Laurea honoris causa a Giulio Paolini: Mi sento più spettatore che artistaIl pittore che ha fatto di Torino la sua casa e il suo studio è stato celebrato dall'Università per la sua lunga carriera ... torinoggi.it