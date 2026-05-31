Durante l’ultima registrazione stagionale di Uomini e Donne, il pubblico ha abbandonato lo studio durante il confronto con Cinzia Paolini, dama del Trono Over. Lo studio è rimasto praticamente vuoto, con gli uomini e le donne che si sono alzati e sono usciti. La scena si è svolta nel corso di una discussione che ha coinvolto la Paolini, portando a un finale inatteso.

Uomini e Donne ha chiuso l’ultima registrazione stagionale con una scena rara e pesante. Il parterre maschile e femminile ha lasciato lo studio durante il confronto su Cinzia Paolini, dama del Trono Over. La protesta è nata dopo lo scontro con Marco, ancora coinvolto, e l’arrivo nella storia di Mario Lenti. In mezzo, le accuse di Tina Cipollari e il silenzio di Maria De Filippi, che ha scelto di non bloccare l’uscita dei presenti. Uomini e Donne 2026-2027, Maria De Filippi cambia il format: nuovi “troni” in arrivo Marco accusa Cinzia Paolini dopo il patto saltato. Il primo strappo è arrivato con lo sfogo di Marco, che ha detto di essere ancora innamorato di Cinzia Paolini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, studio svuotato contro Cinzia Paolini: finale choc

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Uomini e Donne, Trono Over - Il confronto tra Cinzia e Rocco

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