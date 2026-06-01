Giugno 2026 Sky e NOW | film serie e show imperdibili in arrivo questo mese

A giugno 2026, Sky e NOW offrono un ampio calendario di novità. Sono previste nuove serie, film in prima visione, show e documentari. Tra le uscite di questo mese ci sono Sky Original e produzioni esclusive. La programmazione include anche film e serie che non sono stati ancora trasmessi in Italia. Gli abbonati potranno seguire gli appuntamenti attraverso le piattaforme Sky e NOW.

Tutte le novità di Giugno su Sky e NOW nuove serie, film in prima visione, Sky Original, show e documentari da non perdere per un mese ricco di appuntamenti. Giugno ricco di novità: dalle serie più attese ai film in prima visione, fino ai grandi show che ti faranno emozionare. A due anni dalla seconda stagione, l’attesa è finita: torna su Sky House of the Dragon con una terza, entusiasmante stagione. Dal 22 giugno, ogni lunedì su Sky Atlantic, le fazioni di Casa Targaryen si affronteranno in una guerra senza precedenti. Mentre la spirale distruttiva e il peso del conflitto continuano a crescere, coloro che lottano per la corona sono costretti a confrontarsi con il significato stesso del governare e con il prezzo dell’esercizio del potere. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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