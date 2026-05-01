Maggio 2026 Sky e NOW | film serie e show imperdibili in arrivo questo mese

A maggio 2026, Sky e NOW offrono un calendario ricco di novità, tra film, serie e show. Sono in programmazione nuove produzioni in prima visione, Sky Original e documentari di diversi generi. La stagione include anche titoli già noti, pronti a essere disponibili per gli abbonati. La programmazione si concentra su vari generi, offrendo opportunità di intrattenimento per diversi gusti.

Tutte le novità di Maggio su Sky e NOW nuove serie, film in prima visione, Sky Original, show e documentari da non perdere per un mese ricco di appuntamenti. Maggio ricco di novità: dalle serie più attese ai film in prima visione, fino ai grandi show che ti faranno emozionare. Inizia il mese col botto con la nuova miniserie crime thriller targata Sky Original: Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, in onda dall’8 maggio ogni venerdì su Sky Atlantic. Mariachiara Giannetta e Francesco Di Napoli, nei panni rispettivamente della giovane agente sotto copertura Rosa Valera e del baby-boss della camorra Cocìss, in un viaggio nel cuore pulsante del crimine.🔗 Leggi su Digital-news.it

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