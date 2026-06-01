Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, una donna di 75 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo durante un'escursione nel Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana. La donna, residente a Roma e presidente di un centro anziani, è deceduta sul colpo. L'incidente si è verificato mentre stava percorrendo il sentiero, noto per le sue caratteristiche panoramiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla.

Un’escursione in Costiera Amalfitana si è conclusa con un decesso. Nel pomeriggio di sabato 30 maggio è morta Annarita Pacini, 75 anni, residente a Roma e presidente del centro anziani del quartiere Talenti, dopo essere caduta in un dirupo mentre percorreva il Sentiero degli Dei. Secondo quanto ricostruito, la donna stava camminando lungo il tracciato panoramico quando, per cause in fase di accertamento, è precipitata in un tratto considerato particolarmente impegnativo. L’area è frequentata ogni anno da numerosi escursionisti italiani e stranieri. Dinamica dell’incidente sul Sentiero degli Dei. Le prime richieste di aiuto, giunte alla centrale operativa del 118 di Salerno, indicavano una persona scivolata lungo il percorso nei pressi delle cosiddette mattonelle 11 e 12. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gita finisce in tragedia, cade nel dirupo e muore così: proprio lei, conosciuta da tutti

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