Giro d' Italia | Piganzoli chiude in top-ten e da migliore degli italiani

L'edizione 2026 del Giro d'Italia si è conclusa ieri con Davide Piganzoli che ha chiuso tra i primi dieci classificati e come miglior italiano. La corsa si è svolta su diverse tappe, e l'atleta ha ottenuto risultati significativi durante la gara. Piganzoli si è distinto per le sue performance, arrivando tra i primi in classifica generale e mantenendo la posizione di miglior italiano fino al termine. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti internazionali e italiani.

Si è conclusa ieri, l'edizione 2026 del Giro d'Italia che ha visto come grande protagonista Davide Piganzoli.Super gregarioL'atleta valtellinese è stato, infatti, lo scudiero più fidato del danese Jonas Vingegaard, capitano della Visma Lease a Bike e assoluto dominatore della corsa rosa, che ha. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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