Gioventù Nazionale Lecco | Cambi di casacca? Solo fantasie noi restiamo coerenti

Notizia in breve

Gioventù Nazionale Lecco ha dichiarato che i cambi di partito sono solo fantasie e che il gruppo rimane coerente. L’organizzazione ha criticato chi, secondo loro, preferisce inventare storie piuttosto che affrontare i temi e il consenso che il centrodestra sta costruendo nella zona. La posizione è stata espressa attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sui motivi delle affermazioni.