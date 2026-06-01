Gioventù Nazionale Lecco | Cambi di casacca? Solo fantasie noi restiamo coerenti
Gioventù Nazionale Lecco ha dichiarato che i cambi di partito sono solo fantasie e che il gruppo rimane coerente. L’organizzazione ha criticato chi, secondo loro, preferisce inventare storie piuttosto che affrontare i temi e il consenso che il centrodestra sta costruendo nella zona. La posizione è stata espressa attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sui motivi delle affermazioni.
Quando mancano gli argomenti, si ricorre alle invenzioni. È chiaro che qualcuno preferisce creare storie fantasiose piuttosto che discutere di temi, idee e del consenso che il centrodestra sta costruendo sul territorio.La verità è semplice: ci sono persone che sostengono il progetto politico di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Gioventù Nazionale Lecco: Cambi di casacca? Solo fantasie, noi restiamo coerentiNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday Quando mancano gli argomenti, si ... leccotoday.it