Gioventù Nazionale Lecco | Cambi di casacca? Solo fantasie noi restiamo coerenti

Da leccotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gioventù Nazionale Lecco ha dichiarato che i cambi di partito sono solo fantasie e che il gruppo rimane coerente. L’organizzazione ha criticato chi, secondo loro, preferisce inventare storie piuttosto che affrontare i temi e il consenso che il centrodestra sta costruendo nella zona. La posizione è stata espressa attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sui motivi delle affermazioni.

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Quando mancano gli argomenti, si ricorre alle invenzioni. È chiaro che qualcuno preferisce creare storie fantasiose piuttosto che discutere di temi, idee e del consenso che il centrodestra sta costruendo sul territorio.La verità è semplice: ci sono persone che sostengono il progetto politico di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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