Giovani ladri traditi dal gps e bloccati in piazza Machiavelli dopo un pugno in faccia a un agente

Due giovani sono stati arrestati e denunciati dalla polizia a Catania dopo aver rubato una moto di grossa cilindrata. L’18enne è stato fermato in piazza Machiavelli, dove aveva dato un pugno a un agente e opposto resistenza. Il 15enne è stato denunciato. I due erano stati traditi dal GPS durante la fuga. Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno bloccato i ragazzi.

Gli agenti delle volanti della questura di Catania hanno arrestato un 18enne e denunciato un 15enne. Hanno rubato una moto di grossa cilindrata ed opposto resistenza. Il proprietario del mezzo a due ruote ha chiamato il 112 riferendo di aver subito il furto in piazza Tricolore. I poliziotti si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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