giovane di gualdo tadino ferito al volto

Un giovane di Gualdo Tadino è stato colpito con un pugno e soccorso con il volto insanguinato dopo una rissa tra due gruppi di giovani sul lungomare sud di Civitanova Marche. L’incidente è avvenuto ieri all’alba e ha coinvolto più persone, con il ragazzo umbro che ha riportato ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Preso a pugni, viene soccorso con il volto insanguinato. Rissa tra due gruppi di giovani ieri all’alba, sul lungomare sud di Civitanova Marche: ad avere la peggio un ragazzo umbro, di Gualdo Tadino. L’allarme è scattato intorno alle 6, quando due gruppi di ragazzi, tra loro anche un umbro, sono arrivati alle mani per cause ancora da chiarire. Urla, schiamazzi e botte (il caos, in realtà, era già cominciato un’ora prima) e alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine. Altri giovani, invece, cercavano di dividere le due “fazioni“. Sono arrivati i carabinieri e, in supporto, anche gli uomini del commissariato di polizia. Alcuni dei ragazzi che hanno preso parte alla rissa sono scappati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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