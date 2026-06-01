Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, e Francesco Bechis, firma politica de Il Messaggero, si sposeranno nei prossimi mesi. La coppia, nota per la sua riservatezza, ha vissuto un anno di relazione nascosta prima di annunciare le nozze. La notizia del matrimonio segue una precedente relazione della Cardinaletti con un altro cantante. Non sono stati resi noti dettagli sulla data o il luogo delle nozze.

Fiori d’arancio in arrivo per una delle coppie più riservate del giornalismo italiano. Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, e Francesco Bechis, firma politica de Il Messaggero, si sposeranno nei prossimi mesi. A rivelarlo è il settimanale Chi nella rubrica curata da Giuseppe Candela. La storia tra i due giornalisti è nata un anno fa da allora è stata vissuta con il massimo riserbo, lontano dall’esposizione mediatica e dai social network. La coppia ha scelto di proteggere la propria vita privata, mostrandosi pubblicamente per la prima volta soltanto durante la festa di compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero.. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giorgia Cardinaletti si sposa dopo Cremonini: un anno d’amore nascosto e ora le nozze con Bechis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giorgia Cardinaletti, da Fabriano a Sanremo: un sogno che si avvera per la conduttrice del TG1

Notizie e thread social correlati

Giorgia Cardinaletti si sposa: l’indiscrezione sulle nozze con Francesco BechisIl Tg1 delle 20 ha annunciato che Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sono sposati.

Leggi anche: Giorgia Cardinaletti si sposa: chi è il giovane futuro marito Francesco Bechis (figlio d'arte)

Argomenti più discussi: Giorgia Cardinaletti si sposa: l’indiscrezione sulle nozze con Francesco Bechis; Chi è Francesco Bechis: età, lavoro, di chi è figlio e fidanzata.

GIORGIA CARDINALETTI SPOSA FRANCESCO BECHIS (ESCLUSIVA) Anteprima C'è Chi dice mercoledì in edicola x.com

Giorgia Cardinaletti si sposa? Lo scoop sul matrimonio lanciato da ChiSecondo le indiscrezioni lanciate dalla rivista Chi, Giorgia Cardinaletti potrebbe presto sposarsi! La notizia bomba del giorno arriva dalle pagine del settimanale Chi: Giorgia Cardinaletti sarebbe pr ... ultimenotizieflash.com

Giorgia Cardinaletti chiesta in sposa da Bechis dopo l’addio a Cremonini: la risposta della giornalistaGiorgia Cardinaletti sposa Francesco Bechis: il mezzo busto del Tg1, dopo la rottura con Cesare Cremonini, si è innamorata perdutamente del giornalista ... gossipetv.com