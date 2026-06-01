Giochi pericolosi e inciviltà al parco Mercatello | la denuncia
Un residente ha segnalato comportamenti pericolosi e atti di inciviltà nel parco Mercatello. La comunicazione è stata inviata alla redazione con l’intento che il nuovo sindaco possa intervenire rapidamente. La denuncia riguarda attività rischiose e comportamenti indesiderati all’interno dell’area verde. Non sono state specificate ulteriori dettagli o azioni intraprese. La segnalazione è stata fatta con l’obiettivo di sensibilizzare le autorità sulla situazione.
Giochi pericolosi e inciviltà al parco Mercatello. Questa la segnalazione che un residente ha inviato alla nostra redazione, con la speranza che il neo sindaco Vincenzo De Luca possa raccoglierla, quanto prima.La denuncia"Passeggiando per il parco del Mercatello, dove è stata fatta una bella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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