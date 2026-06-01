Giochi pericolosi e inciviltà al parco Mercatello | la denuncia

Notizia in breve

Un residente ha segnalato comportamenti pericolosi e atti di inciviltà nel parco Mercatello. La comunicazione è stata inviata alla redazione con l’intento che il nuovo sindaco possa intervenire rapidamente. La denuncia riguarda attività rischiose e comportamenti indesiderati all’interno dell’area verde. Non sono state specificate ulteriori dettagli o azioni intraprese. La segnalazione è stata fatta con l’obiettivo di sensibilizzare le autorità sulla situazione.