Durante una cena di stato a Tokyo, il primo ministro giapponese e il presidente delle Filippine sono stati visti cantare insieme “Hey Jude” dei Beatles e “Imagine” di John Lennon. Entrambi hanno intonato i brani in modo informale, senza apparente pubblico o microfoni. La scena è stata ripresa da fotografi presenti alla serata, che hanno diffuso le immagini sui social. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’episodio.

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sono stati visti cantare brani di successo, tra cui “Hey Jude” dei Beatles e “Imagine” di John Lennon durante una cena di stato a Tokyo. I filmati sono stati rilasciati dall’Ufficio presidenziale per le comunicazioni delle Filippine dopo che Marcos ha concluso la sua visita di stato di quattro giorni a Tokyo. Giovedì il Giappone e le Filippine hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione in materia di difesa accelerando i colloqui sulla vendita di armi giapponesi e sulla condivisione dell’intelligence in un momento di timori per l’attività militare della Cina in Asia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, il premier Takaichi e il presidente delle Filippine cantano i Beatles e John Lennon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cena di stato a Tokyo: il premier Takaichi e il presidente Marcos cantano i Beatles

Notizie e thread social correlati

Giappone, la Premier Takaichi stremata: tra carichi di lavoro e privazioniLa premier giapponese ha dichiarato di sentirsi esausta a causa dei numerosi impegni e delle difficoltà logistiche legate alla residenza ufficiale.

Cannes 2026, ospiti e programma della quarta giornata: arriva John Travolta, attesa per il doc su John LennonLa quarta giornata del Festival di Cannes 2026 si concentra su un grande nome del cinema internazionale, con l’arrivo di John Travolta tra gli ospiti.

Giappone, il premier Takaichi e il presidente delle Filippine cantano i Beatles e John Lennon(LaPresse) Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi sono stati visti cantare brani ... stream24.ilsole24ore.com

Giappone, il partito della premier Takaichi ha stravinto le elezioni parlamentariPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it