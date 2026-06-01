Giacomo Rossi Cm | La Regione riconosca la qualifica di guida canyoning

Notizia in breve

Il vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche ha chiesto alla Regione di riconoscere ufficialmente la qualifica di guida canyoning. La richiesta si basa sulla crescita di questa attività nel territorio, che coinvolge sempre più operatori e praticanti. La proposta mira a regolamentare la professione e a definire i requisiti necessari per esercitarla. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali o normative specifiche in merito.