Garlasco chi è l’amico di Andrea Sempio | le sue parole dopo le intercettazioni

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, si sono diffuse nuove dichiarazioni di un amico di Andrea Sempio, coinvolto nel caso. Le sue parole sono state rese note dopo la pubblicazione di intercettazioni telefoniche e ambientali. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, con interrogativi ancora aperti sulla dinamica dei fatti e sui ruoli delle persone coinvolte. La procura ha continuato a indagare, senza comunicare ulteriori dettagli sui risvolti recenti.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso continua a far discutere e a generare nuove polemiche. La riapertura delle indagini con al centro AndreaSempio e la diffusione di intercettazioni raccolte negli ultimi mesi hanno riportato sotto i riflettori persone che per anni erano rimaste lontane dall’attenzione mediatica, alimentando nuove ipotesi e accendendo il dibattito pubblico. Tra i nomi finiti improvvisamente al centro della vicenda c’è quello di Mattia Capra, amico storico di Andrea Sempio e di Marco Poggi. Alcune conversazioni intercettate nel 2025 sono state interpretate da qualcuno come possibili riferimenti a Chiara Poggi, la giovane uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco ultime notizie, chi è davvero Andrea Sempio: le testimonianze degli amici

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