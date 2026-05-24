In un caso giudiziario, Andrea Sempio ha rivolto parole dure contro le forze dell'ordine nelle intercettazioni, criticando le indagini e i metodi adottati. Le conversazioni sono state depositate e rivelano un atteggiamento di sfiducia nei confronti degli investigatori. La vicenda riguarda un procedimento in fase di interrogatorio, con sospetti ancora in corso e l’attesa di ulteriori sviluppi. Le parole di Sempio sono state registrate e ora fanno parte degli atti ufficiali del procedimento.

Tra sospetti, sfiducia e attesa per l’interrogatorio: cosa emerge dagli atti depositati. Mentre la difesa prepara le prossime mosse e si avvicina il momento in cui dovrà comunicare se Andrea Sempio accetterà o meno di essere interrogato, emergono nuovi elementi dagli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo quanto riportato da documenti depositati dopo la chiusura delle indagini e resi noti in queste ore, nelle intercettazioni attribuite a Andrea Sempio compaiono parole molto dure rivolte all’autorità giudiziaria che sta conducendo gli accertamenti. Si tratta di conversazioni che, secondo la ricostruzione riportata, risalgono al 21 marzo 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, Andrea Sempio esplode nelle intercettazioni: parole durissime contro chi indaga

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Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL

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