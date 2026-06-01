Frosinone la presentazione del numero 42 di Latium

La biblioteca “Norberto Turriziani” di Frosinone ospiterà, giovedì 4 giugno a partire dalle17.30, la presentazione del numero 42 di Latium, rivista di studi storici edita dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale di Anagni che promuove e aggrega la ricerca sulla storia, l'arte e il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Frosinone, giovedì la presentazione del volume Alterità di Amedeo Di Sora ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

Amedeo Di Sora presenta il libro AlteritàGiovedì 28 maggio 2026, presso la Libreria Ubik, in Via Aldo Moro n° 150, a Frosinone, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del volume Alterità di Amedeo Di Sora, edito dall’Editrice Frusinate. ciociariaoggi.it