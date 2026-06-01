Franco Terlizzi contro Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi | Scelta insignificante sarà un flop
Franco Terlizzi ha commentato negativamente la possibile presenza di Selvaggia Lucarelli come conduttrice dell’Isola dei Famosi, definendola una scelta insignificante. Ha aggiunto che la giornalista si limita a criticare i vip e ha previsto che il programma sarà un flop. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta alle voci riguardanti la conduzione del reality. Non ci sono state ulteriori precisazioni o repliche dalla diretta interessata.
Franco Terlizzi attacca Selvaggia Lucarelli come papabile conduttrice dell'Isola dei Famosi: "Scelta insignificante, sa solo attaccare i vip. Con lei sarà un flop totale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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