Forbidden Fruit cancellato su Canale 5 | ecco quando e perché

Forbidden Fruit, serie tv turca molto seguita in Italia, è stata eliminata da Canale 5. La trasmissione, con protagoniste Ender e Yildiz, aveva una media di oltre 2 milioni di spettatori ogni giorno. La cancellazione è stata comunicata senza dettagli sui motivi ufficiali. La serie, molto popolare tra il pubblico, non sarà più trasmessa sui canali di rete. La decisione riguarda esclusivamente le programmazioni future e non sono stati forniti ulteriori chiarimenti.

Forbidden Fruit è tra le serie tv turche più apprezzate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende con protagoniste Ender e Yildiz collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, Mediaset ha deciso di effettuare un piccolo cambio di programmazione che siamo sicuri non farà piacere ai fans. Scendendo nei dettagli, la serie tv turca non andrà in onda martedì 2 giugno per permettere al pubblico di poter trascorrere la Festa della Repubblica in totale tranquillità e non perdere nessun colpo di scena. Al posto di Forbidden Fruit, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere la... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Forbidden Fruit, Ipotetico Finale Amaro: La Morte Di Ender!

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