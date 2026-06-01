Forbidden fruit 4 replica puntata 1 giugno in streaming | Video Mediaset
Oggi, 1° giugno, è andata in onda la prima puntata di Forbidden fruit 4 in streaming. Nella scena, con l’aiuto segreto di Asuman, Halit invita Yildiz a un ricevimento nella sua nuova villa. Le regala una collana e si prepara a farle una proposta pubblica.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 1° giugno – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna con l’appoggio segreto di Asuman, Halit cerca di riconquistare Yildiz invitandola al ricevimento nella sua nuova villa, dove le regala una collana preparandosi a farle una proposta pubblica. Nel bel mezzo dei festeggiamenti, però, accade l’imprevedibile. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 3 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden Fruit, Ultima Puntata: Ender Ha Un Ictus!
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