Finestrini infranti e pneumatici smontati | l' assalto dei ladri d' auto

I carabinieri hanno riferito di furti di auto e pneumatici avvenuti tra Centocelle e il Collatino. Sono stati segnalati veicoli con finestrini infranti e pneumatici smontati. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona per contrastare gli atti criminosi e identificare i responsabili. Nessuna informazione su eventuali arresti o indagini in corso.

Furti su auto in sosta e pneumatici nel mirino dei ladri. I carabinieri hanno puntato i fari su chi va a caccia di veicoli da ripulire, con interventi che si sono snodati tra Centocelle e il Collatino.Intorno alle 19 del 30 maggio, i militari hanno sorpreso un 31enne originario di Palestrina e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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