Film cinema giugno 2026 | tutte le uscite da vedere

Trepida attesa per Masters of the Universe, Scary Movie, Toy Story 5 e Supergirl: giugno 2026 si preannuncia come il mese più esplosivo dell’anno al cinema. Ci sono mesi in cui il cinema ti chiama, e poi ci sono mesi in cui quasi ti trascina dentro la sala con la forza. Giugno 2026 appartiene decisamente alla seconda categoria. Quattro titoli attesissimi si preparano ad animare i nostri schermi, spaziando dall’epica fantascientifica alla commedia dissacrante, dall’animazione che fa piangere adulti e bambini fino al supereroe più ribelle del DC Universe. Preparate i popcorn e forse anche i fazzoletti. 4 giugno — Masters of the Universe C’è qualcosa di profondamente nostalgico nell’idea di vedere He-Man prendere vita in carne e ossa su un grande schermo, nel 2026. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Film horror al cinema maggio 2026: tutte le uscite e date

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